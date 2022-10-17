Кишинёв, , 10:33 — REGNUM Оппозиционная партия «Шор» подаст жалобу в генеральную прокуратуру Молдавии на действия полиции Кишинёва. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба партии.

Полиция Кишинева сносит палаточный городок протестующих Политическая партия «Шор»

Причина обращения — разгром палаточного города протестующих в столице страны. По мнению авторов обращения, это свидетельствует о том, что у президента Молдавии Майи Санду «истерика».

«Приказами, которые она отдавала полиции, Майя Санду нарушила законы Республики Молдавия и конституционное право граждан на протест», — говорится в сообщении.

Отмечается, что акции протеста не прекратятся, пока не будет досрочных президентских и парламентских выборов.

Напомним, полиция Кишинёве разгромила палаточный городок протестующих 16 октября. Он простоял там с 18 сентября. Перед сносом городка Санду заявила, что ожидает от полиции более решительных действий. После этого в стране ужесточили требования к протестным акциям.

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