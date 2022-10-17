Брюссель, , 10:33 — REGNUM ЕС должен ужесточить свое отношение к Китаю и рассматривать его как тотального конкурента с ограниченными сферами потенциального взаимодействия. С такой рекомендацией европейским министрам выступило внешнеполитическое ведомство союза в преддверии переговоров о перестройке стратегии Брюсселя в отношении Пекина, о чем 17 октября сообщает Financial Times.

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ЕС должен теснее сотрудничать с США, укреплять защиту от кибер- и гибридных угроз, диверсифицировать цепочки поставок с отходом от Китая и углублять связи с другими странами Индо-Тихоокеанского региона, говорится в документе, подготовленном для стран — членов ЕС его внешнеполитической службой.

«Китай стал еще более сильным глобальным конкурентом для ЕС, США и других партнеров-единомышленников, — отмечается в документе, с которым ознакомилась Financial Times. — Поэтому важно оценить наилучший способ реагирования на текущие и прогнозируемые вызовы». Эти вызовы, говорится в документе, скорее всего, «увеличат расхождения между политическим выбором и позицией Китая и нашими собственными».

«Китай не собирается меняться, — сказал FT высокопоставленный чиновник ЕС. — В двух словах, он переходит к логике тотальной конкуренции, как в экономическом, так и в политическом плане».

Документ отмечает значительное ухудшение отношений между ЕС и Китаем, отмеченное торговыми спорами, ответными санкциями и рядом неудачных попыток найти области взаимодействия.

«Сейчас настал момент оценить… и посмотреть, верна ли наша политика, — сказал газете другой высокопоставленный чиновник ЕС. — Надо учесть серьезные события, произошедшие за последний год».

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