* талибы — запрещённая в России организация

Кандагар, Афганистан, , 10:31 — REGNUM В афганской провинции Кандагар молодой человек был убит талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Согласно источникам, молодой человек планировал заказать музыку для свадебной церемонии одного из членов своей семьи. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что игра на музыкальных инструментах и проигрывание музыки воспрещены, а потом просто застрелили его, не обращая внимания на все его доводы.

Взяв под свой контроль Афганистан, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) наложили множество ограничений на жизнь граждан.

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