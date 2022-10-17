Канберра, 17 октября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. 17 октября казначей Австралии Джим Чалмерс пообещал, что федеральное правительство страны поможет жертвам наводнений, когда речь зайдет о восстановлении подтопленных объектов недвижимости. Об этом пишет газета The Guardian.

Австралия

«Когда дело доходит до ущерба от наводнений, часть обязательств выполняется автоматически. И часть из них являются дискреционными. Очевидно, состоятся разговоры между … премьер-министром, мной, министром финансов и другими, чтобы убедиться, что мы рядом с людьми, которые будут восстанавливать [имущество] после очередной волны стихийных бедствий», — пообещал Чалмерс.

По его словам, помощь от властей даже будет заложена в бюджет.

«Часть этого будет в бюджете. Мы примем разумные меры, где сможем. На этой неделе мы завершаем работу над бюджетом. Вносим последние штрихи в бюджет», — заявил казначей на пресс-конференции в Канберре.