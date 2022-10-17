Париж, 17 октября, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Нестабильная ситуация в мире повышает вероятность морского конфликта и боевых действий с участием военно-морских сил. Об этом глава штаба ВМС Франции адмирал Пьер Вандье заявил в опубликованном 16 октября интервью американскому изданию Defense News.

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По мнению адмирала, французскому флоту нужен технологический прогресс, а также наращивание сил там, «где разумно и возможно». Флоту следует обеспечить способность «держаться в бою».

«В условиях мировых потрясений, то, что будет глубоко определять ВМС в ближайшие годы, — это возросшая вероятность конфронтации на море, что ставит военно-морской бой в качестве рабочей гипотезы», — сказал Вандье.

По его словам, военно-морские силы должны усерднее тренироваться на фоне увеличения числа угроз и более явной воли конкурентов к их исполнению. Изменения в мире требуют готовности к неожиданностям, потрясениям, сломам и всему, что пока считается невероятным.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе адмирал Вандье заявил о беспрецедентном сокращении военно-морского флота Франции.

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