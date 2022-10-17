Москва, 17 октября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Произведения русской классической литературы не подпадут под новое законодательство о запрете ЛГБТ-пропаганды. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября, об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Александр Хинштейн

«Нет, не будут. Классический пример — Набоков «Лолита». Здесь нет пропаганды ЛГБТ, потому что ни один разумный человек, прочитав книгу или посмотрев фильм, не захочет повторить судьбу его героев», — сказал Хинштейн в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

Российский книжный союз (РКС) обратился к депутату Госдумы Хинштейну с просьбой пояснить, нет ли в произведениях русской классической литературы отрицания семейных ценностей.

В приложенный РКС список входят произведения русских классиков, в том числе из школьной программы. В качестве примеров приведены отрывки из «Грозы» Александра Островского, «На дне» Максима Горького, «Тихого Дона» Михаила Шолохова, «Морфия» Михаила Булгакова и из других произведений.