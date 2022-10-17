Шурышкарский район, Ямало-Ненецкий АО, 17 октября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Ямалец подозревается в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации моторной лодки, что повлекло смерть женщины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Пресс-служба СУ СКР по ЯНАО Следственный комитет РФ по ЯНАО

По данным следствия, 29 июля 2022 года в Шурышкарском районе местный житель в принадлежащей ему моторной лодке перевозил из села Мужи в село Горки группу односельчан. При движении по реке он допустил опрокидывание лодки. В результате чего утонула пассажирка 1977 года рождения. Установлено, что все пассажиры находились в лодке без спасательных жилетов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 сентября на реке Сыня Шурышкарского района ЯНАО моторная лодка под управлением местного жителя перевернулась. Мужчина утонул.