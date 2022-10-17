Сеул, 17 октября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В Южной Корее выразили глубокое разочарование и сожаление в связи с тем, что премьер-министр Японии Фумио Кисида направил ритуальное подношение синтоистскому храму Ясукуни. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Кисида Фумио. Премьер-министр Японии

В МИД Южной Кореи также призвали властей Японии «взглянуть в лицо истории» и задуматься над ошибками, совершёнными в прошлом.

Известно, что японские политики посещают храм или направляют подношения три раза в год. Главы правительства Японии лично не посещают храм после 2013 года, чтобы не вызывать дополнительного недовольства со стороны азиатских стран, в первую очередь, Южной Кореи и Китая.

В храме Ясукуни хранятся памятные таблички с именами 2,46 млн солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, среди них имена 14 военных преступников Второй мировой войны.

Ранее власти Южной Кореи выразили обеспокоенность в связи с визитом министра экономики, торговли и промышленности Японии в храм Ясукуни.

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