Харьков, Украина, 17 октября, 2022, 10:29 — ИА Регнум. В Харькове перестало работать метро, сообщили 17 октября местные жители в социальных сетях.

Канопус Киля Станция метро Московский проспект в Харькове

По данным жителей, в подземке остановилось движение поездов. Также очевидцы информируют об отключении электричества в ряде районов Харькова.

Также о проблемах с электроснабжением рассказали в Днепропетровской и Сумской областях.

Ранее по всей территории бывш. УССР объявили воздушную тревогу.