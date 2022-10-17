Харьковский метрополитен остановил работу
Харьков, Украина, 17 октября, 2022, 10:29 — ИА Регнум. В Харькове перестало работать метро, сообщили 17 октября местные жители в социальных сетях.
Канопус Киля
Станция метро Московский проспект в Харькове
По данным жителей, в подземке остановилось движение поездов. Также очевидцы информируют об отключении электричества в ряде районов Харькова.
Также о проблемах с электроснабжением рассказали в Днепропетровской и Сумской областях.
Ранее по всей территории бывш. УССР объявили воздушную тревогу.