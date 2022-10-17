Омск, , 10:28 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков на аппаратном совещании 17 октября представил нового министра региональной безопасности — Алексея Кубица. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Алексей Кубиц Оmskportal.ru

Алексей Кубиц приступил к исполнению обязанностей министра региональной безопасности Омской области с 17 октября.

По словам Буркова, Кубиц 30 лет проработал в органах внутренних дел. До нового назначения являлся заместителем начальника полиции Омской области по оперативной работе.

Справка: Алексей Кубиц родился 9 июля 1974 года. В органах внутренних дел служит с 1992 года. Окончил Омский юридический институт МВД России. Прошёл все этапы службы оперативника: от оперуполномоченного уголовного розыска УВД по Ленинскому району Омска до начальника управления уголовного розыска областного УМВД.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года с должности министра региональной безопасности Омской области ушёл в отставку Андрей Кондин. Причиной отставки стал переход на новое место работы. Кондин возглавлял министерство с мая 2019 года.