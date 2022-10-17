Екатеринбург, , 10:38 — REGNUM Семьям мобилизованных начали оказывать помощь в специальных центрах, расположенных в столицах регионов Уральского федерального округа. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе полпредства.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

Заявки от семей распределяются между волонтёрами Общероссийского народного фронта и добровольцами движения #МыВмсте. Семьям мобилизованных волонтёры оказывают юридические консультации, бытовую помощь и психологическую поддержку.

Центры по оказанию помощи семьям мобилизованных в УрФО открыты в Екатеринбурге, Челябинске, Кургане, Тюмени, Ханты-Мансийске и Салехарде. Заявки от семей мобилизованных также принимают федеральная и региональные горячие линии по вопросам частичной мобилизации.

Напомним, частичная мобилизация в России началась 21 сентября.