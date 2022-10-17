Байкальск, Иркутская область, , 10:27 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области 17 октября известило о розыске пропавшего автопутешественника из Хабаровска. Несколько дней назад его внедорожник с прицепом в виде дома на колесах перевернулся на трассе. После ДТП мужчина перестал выходить на связь с родными и близкими.

В Иркутской области полицейские разыскивают пропавшего автопутешественника из Хабаровска МВД

Сообщение о том, что 60-летний Вадим Филиппов не отвечает на звонки и родственникам не известно, где он сейчас находится, поступило в дежурную часть отдела МВД России по Слюдянскому району от дочери разыскиваемого в минувшие выходные. Девушка, проживающая в Алтайском крае, рассказала, что ее отец завершал путешествие в Санкт-Петербург и возвращался домой в Хабаровск.

На трассе он не справился с управлением, в результате чего его Toyota Land Cruise и прицеп в виде автодома перевернулись. При этом мужчина серьезных травм не получил. Авария произошла 8 октября на трассе Р-258 «Байкал» вблизи поселка Солзан. Поврежденный автомобиль и прицеп помещены на штрафстоянку.

После случившегося автопутешественник направился в сторону кафе. Также мужчину, похожего на него, видели в городе Байкальске. В настоящее время местонахождение жителя Хабаровска не известно.

На вид разыскиваемому 60 лет. Волосы седые, короткостриженые. На лице усы и борода. Носит очки. Особых примет нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября стало известно об успешном завершении поисков 35-летнего жителя поселка Новонукутский, который с 24 сентября находился в лесном массиве.

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