Канберра, , 10:32 — REGNUM 17 октября теневой министр инфраструктуры Австралии Бриджит Маккензи (Либералы) появилась в эфире телеканала ABC, раскритиковав комментарии министра инфраструктуры страны Кэтрин Кинг (лейбористы), которая хочет урезать финансирование инфраструктурным проектам в сельской Австралии.

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Ранее лейбористское правительство Австралии объявило об инфраструктурной программе на сумму 9,6 млрд долларов, и Кинг сказал, что часть финансирования будет перенаправлена из текущих проектов. Проекты, обещанные избирателям в обмен на обязательство достичь нуля к 2050 году, являются одними из тех, которые могут быть затронуты.

«Лейбористская партия вырвала кишки из программ, затрагивающих сельские регионы Австралии, и одновременно выделила более 2 миллиардов долларов на предвыборную кампанию [премьер-министра штата] Дэниела Эндрюса здесь, в Виктории. И избиратели отправятся на избирательные участки в течение трех недель после принятия бюджета. Так что трудно не быть циничным, я думаю, в том, что кажется вопиющей политизацией финансирования инфраструктурных проектов», — представила свою точку зрения теневой министр Маккензи.