Мелитополь, , 10:26 — REGNUM Новый альтернативный маршрут в Ростовскую область открыли для грузового транзитного транспорта через Запорожскую область, сообщает 17 октября пресс-служба администрации региона.

Трасса Rosavtodor.ru

Путь из крымского Джанкоя до ростовского Таганрога займёт у водителей около семи часов. Маршрут пролегает через Мелитополь, Бердянск и Мариуполь, всего 387 км. Открытие нового транзитного направления стало возможным благодаря капитальному ремонту трассы Мелитополь-Бердянск, где уже привели в порядок около 102 километров покрытия.

Одну из главных дорог Запорожья капитально ремонтируют впервые за 30 лет.