Калуга, , 10:29 — REGNUM Проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов представила 17 октября на заседании правительства Калужской области директор фонда Юлия Ковалева, передает корреспондент ИА REGNUM.

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Калужской области

Бюджет фонда обязательного медицинского страхования на очередной год и на плановый период сформирован бездефицитным. Общий объем доходов на 2023 год планируется в сумме 15 млрд 760 млн рублей. Доходы на плановый период предусмотрены с ежегодным ростом и прогнозируются на 2024 год в размере 16 млрд 892 млн рублей, на 2025 год — 17 млрд 816 млн рублей. Предусмотрен значительный рост объема медицинской помощи в амбулаторном звене на проведение профилактических мероприятий (выше объема 2022 года на 11,6%) и тестирования на COVID-19 (более чем в два раза по сравнению с 2022 годом).

Увеличение объемов финансового обеспечения диагностических исследований середечно-сосудистой системы составит 20%, молекулярно-генетических исследований с целью диагностики онкологических заболеваний — 8%. Целевое финансирование фельдшерско-акушерских пунктов также вырастет на 8%. Рост расходов на медицинскую реабилитацию застрахованных лиц, в том числе перенесших коронавирусную инфекцию, составит 53%. Тариф на скорую медицинскую помощь будет увеличен на 14%. Нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления высокотехнологичной помощи по сравнению с 2022 годом увеличатся на 5,5%. Всё это позволит улучшить доступность и качество медицинской помощи населению региона, в первую очередь в первичном звене здравоохранения, а также увеличить выявляемость на ранних стадиях хронических заболеваний, являющихся основными причинами смертности.

По словам губернатора Владислава Шапши сфера здравоохранения входит в число приоритетов бюджетной политики региона. При этом значительную часть финансирования медицинской помощи составляют расходы территориального фонда ОМС.

«В следующем году мы продолжим развитие и модернизацию этой отрасли. Будем строить новые объекты, ФАПы, приобретать для медицинских учреждений новое оборудование и транспортные средства, будем решать кадровые вопросы. Серьёзные усилия будут направлены на увеличение продолжительности жизни, снижение заболеваемости, смертности населения», — отметил Владислав Шапша.

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