Фонд ОМС увеличит финансирование медпомощи жителям Калужской области
Калуга, 17 октября, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов представила 17 октября на заседании правительства Калужской области директор фонда Юлия Ковалева, передает корреспондент ИА REGNUM.
Бюджет фонда обязательного медицинского страхования на очередной год и на плановый период сформирован бездефицитным. Общий объем доходов на 2023 год планируется в сумме 15 млрд 760 млн рублей. Доходы на плановый период предусмотрены с ежегодным ростом и прогнозируются на 2024 год в размере 16 млрд 892 млн рублей, на 2025 год — 17 млрд 816 млн рублей. Предусмотрен значительный рост объема медицинской помощи в амбулаторном звене на проведение профилактических мероприятий (выше объема 2022 года на 11,6%) и тестирования на COVID-19 (более чем в два раза по сравнению с 2022 годом).
Увеличение объемов финансового обеспечения диагностических исследований середечно-сосудистой системы составит 20%, молекулярно-генетических исследований с целью диагностики онкологических заболеваний — 8%. Целевое финансирование фельдшерско-акушерских пунктов также вырастет на 8%. Рост расходов на медицинскую реабилитацию застрахованных лиц, в том числе перенесших коронавирусную инфекцию, составит 53%. Тариф на скорую медицинскую помощь будет увеличен на 14%. Нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления высокотехнологичной помощи по сравнению с 2022 годом увеличатся на 5,5%. Всё это позволит улучшить доступность и качество медицинской помощи населению региона, в первую очередь в первичном звене здравоохранения, а также увеличить выявляемость на ранних стадиях хронических заболеваний, являющихся основными причинами смертности.
По словам губернатора Владислава Шапши сфера здравоохранения входит в число приоритетов бюджетной политики региона. При этом значительную часть финансирования медицинской помощи составляют расходы территориального фонда ОМС.