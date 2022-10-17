Канберра, 17 октября, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз посетил небольшой город Форбс, где тысячи людей пострадали от наводнения. О чем политик разговаривал с местными жителями, впоследствии написала газета TheGuardian.

Bidgee Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз

Так, Альбаниз пообещал, что правительство Австралии готово предоставить «любую поддержку, которую запросят» власти штата и местные органы власти.

«Одна из трагедий, подтвержденная вчера, когда я был в штате Виктория, заключается в том, что мы ожидали небывалых урожаев. И многие из них были опустошены и разрушены наводнением, которое мы наблюдаем. Я хочу сказать, что в ближайшие дни и недели мы будем жить в очень опасные времена. Что у нас есть, так это вероятность столкнуться с дальнейшими дождями здесь, в западной части Нового Южного Уэльса, дальнейшими дождями в Виктории и на Тасмании. Все они накапливаются и оказывают влияние», — сказал премьер-министр страны.

По словам Энтони Альбаниза, правительство Австралии «готово предоставить любую поддержку, которую только запросят».