Анкара, , 10:25 — REGNUM На 60-м году жизни скончалась актриса и телеведущая Биллур Калкаван, которую российские зрители знают по различным турецким сериалам. Об этом 17 октября сообщает газета Hurriyet.

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Причиной смерти актрисы стало онкологическое заболевание. Партнёр Калкаван Бугра Бахадырлы сообщил журналистам, что ситуацию усугубило развитие инфекции. Он добавил, что ему удалось услышать последние слова жены, с которой он прожил более 13 лет.

Для справки: Биллур Калкаван родилась 2 ноября 1962 года в Стамбуле. Зрители могли её видеть в таких турецких сериалах, как «Горсть мира», «Странные истории», «Под сенью лип», «Ястреб» с других.