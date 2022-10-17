Симферополь, , 10:25 — REGNUM Отопительный сезон стартует в Симферополе с 17 октября, сообщил в телеграм-канале глава администрации города Михаил Афанасьев.

Симферополь Иван Шилов © ИА REGNUM

«С сегодняшнего дня отопление начнут подавать в объектах социальной сферы — больницах, детских садах и школах», — написал глава администрации крымской столицы.

В многоквартирные жилые дома отопление, как планируется, начнёт поступать с 19 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов опроверг информацию о якобы угрозе срыва отопительного сезона в Крыму из-за приостановки работы по добыче газа на платформах «Черноморнефтегаз» после ударов со стороны ВСУ. Глава республики подчеркнул, что отопительный сезон пройдёт в штатном режиме. Более того, цены на газ для жителей Крыма в ближайшие два года меняться не будут.