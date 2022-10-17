Стокгольм, , 10:27 — REGNUM Существует очень мало свидетельств того, что Ульф Кристерссон (лидер Умеренных) не будет избран новым премьер-министром Швеции 17 октября. Об этом за несколько часов до голосования заявила Элизабет Марморштейн, политический обозреватель телеканала SVT.

Элизабет Марморштейн, журналист агенства SVT Цитата из видео на svtplay.se

«Единственное, что может этому помешать, это если пара депутатов от Либералов проголосует «против». По общему мнению, этого не произойдет», — отметила Марморштейн.

После того, как о Соглашении Тидё стало известно, несколько политиков от Либералов вышли и открыто раскритиковали его, в том числе бывший лидер партии Мария Лейсснер.

«Больше всего Либералов, не одобряющих это соглашение, раздражает миграционная политика, в которой Шведские демократы провели большую часть своих положений. Она описывается как смена парадигмы, и это действительно так. Политика по предоставлению убежища будет адаптирована к абсолютному минимальному уровню в ЕС», — объяснила эксперт.