Москва, 17 октября, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Мировой государственный долг в 2023 году будет расти, причем более быстрыми темпами, чем в 2022 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 октября заявила профессор финансового университета при правительстве РФ Леля Паштова.

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«Факторов для того много, — сказала Паштова. — Это и энергетический кризис, в который себя втянули развитые страны Запада под руководством США. И увеличение затрат на «зеленую» экономику, и, конечно же, ситуация на территории [б. УССР]. Поддержка [б. УССР] со стороны стран НАТО является самой масштабной за столь короткий промежуток времени относительно размера экономики со времен Второй мировой войны. Совокупная помощь превысила 100 млрд евро за период с 24 февраля по 3 октября, где на США приходится 52,3 млрд евро, на Европу — 29,2 млрд, прочие страны — 12,3 млрд, международные институты — 6,7 млрд евро. Плюс одобренная военная поддержка [б. УССР] составляет 41,3 млрд евро. В денежном выражении самое масштабное участие у США – 27,7 млрд, Великобритании – 3,7 млрд, ЕК – 2,5 млрд, Польши – 1,8 млрд, Германии – 1,2 млрд, Канады — около 1 млрд и Норвегии с Данией — по 300 млн».

Как подчеркнула Паштова, западные страны будут заявлять о росте госдолга, так как, занимая у простых граждан и наращивая дефицит бюджета, денежные власти будут еще больше обогащаться, затягивая конфликт на территории [б. УССР].

«МВФ работает для покрытия финансовых потребностей Киева, и эта война им выгодна — чем дольше она будет длиться, тем больше они заработают, — сказала Паштова. — В 2021 году государственный долг всех стран мира достиг 88 трлн долларов, или 100% от ВВП, в то время как госдолг России составлял 20,4 трлн рублей, или 17,7% от ВВП. Иными словами, мы являемся одной из немногих стран мира с таким низким уровнем долга».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, прирост суверенного долга может затруднить выход мировой экономики из рецессии.