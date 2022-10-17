Екатеринбург, , 10:36 — REGNUM В Свердловской области действуют 27 несанкционированных свалок автошин. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ЕМУП «Спецавтобаза».

Автомобильные шины (сс) Santeri Viinamäki

Покрышки относятся к четвёртому классу опасности отходов. Выбрасывать их вместе с твёрдыми коммунальными отходами нельзя. За подобное правонарушение для физических лиц предусмотрен штраф до 4 тыс. рублей, физические лица могут заплатить до 400 тыс. рублей.

Специалисты призывают горожан, заметивших автомобильные шины на контейнерной площадке, обращаться в управляющую компанию или в администрацию района.