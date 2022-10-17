Париж, , 10:23 — REGNUM Около 140 000 человек, по словам организаторов, приняли участие в протесте, который состоялся в Париже, передает BFM TV.

Протесты во Франции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В марше против дорогой жизни и бездействия в отношении климата, организованном левым альянсом Nupes, приняли участие тысячи жителей Франции.

«Наша ставка уже удалась. Это только начало», — заявил член парламента Орели Труву, глава марша.

Незадолго до этого французский политик Жан-Люк Меланшон упомянул «огромный успех».

Полиция Франции ожидала около 30 000 демонстрантов.

Как сообщало ИА REGNUM, французская партия «Неподчинившаяся Франция» организует в Париже, 16 октября, марш против дорогой жизни.

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