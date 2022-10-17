В протестах во Франции приняли участие около 140 тысяч человек
Париж, 17 октября, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Около 140 000 человек, по словам организаторов, приняли участие в протесте, который состоялся в Париже, передает BFM TV.
Иван Шилов ИА REGNUM
Протесты во Франции
В марше против дорогой жизни и бездействия в отношении климата, организованном левым альянсом Nupes, приняли участие тысячи жителей Франции.
«Наша ставка уже удалась. Это только начало», — заявил член парламента Орели Труву, глава марша.
Незадолго до этого французский политик Жан-Люк Меланшон упомянул «огромный успех».
Полиция Франции ожидала около 30 000 демонстрантов.
Как сообщало ИА REGNUM, французская партия «Неподчинившаяся Франция» организует в Париже, 16 октября, марш против дорогой жизни.
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