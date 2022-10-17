Пермь, , 10:23 — REGNUM В Перми не будет новогоднего фейерверка. Кроме того, чиновники горадминистрации откажутся от проведения праздничных корпоративов. Об этом 17 октября в своём телеграм-канале заявил глава муниципалитета Алексей Дёмкин.

Фейерверк Дарья Драй © ИА REGNUM

Он выразил солидарность с позицией губернатора Дмитрия Махонина, что отказываться совсем от новогодних праздников и мероприятий в период частичной мобилизации было бы несправедливо, в первую очередь, по отношению к детям. В 2021 году юные пермяки были лишены горок из-за бюрократической процедуры лицензирования и массовых праздничных мероприятий из-за коронавирусных ограничений. В 2022 году в Перми возведут центральный ледовый городок с горками на эспланаде и ледовые городки в районах.

«Однако мы понимаем, что сейчас не время для торжеств. От чего откажемся точно, так это от проведения корпоративов внутри администрации, ограничимся простым поздравлением коллектива. Мы не будем проводить новогодний фейерверк 31 декабря и ежедневные выступления артистов в новогодние каникулы. При этом в ледовом городке будут работать аниматоры для детей. Скорректируем программу новогодней ночи на эспланаде на более спокойную. Думаю, жители отнесутся к этому с пониманием», — сказал Дёмкин.

Читайте ранее в этом сюжете: В детсадах Перми открывают круглосуточные и дежурные группы