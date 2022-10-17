17 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Новость о создании газового хаба в Турции активно обсуждают в Италии. Пользователи соцсетей считают, что теперь Риму придётся покупать российский газ с турецкой наценкой.

Владимир Бадмаев, , 14:36 — REGNUM Европа продолжит покупать российский газ, но дороже и с турецкой наценкой. Об этом пишут итальянцы, комментируя новость о создании в Турции газового хаба, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

О создании международного хаба в турецком регионе Фракия заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Чуть ранее эту идею выдвинул российский лидер Владимир Путин.

«Наиболее подходящим местом для центра является Фракия. Вместе с президентом РФ Владимиром Путиным мы дали указание министрам энергетики начать соответствующие работы. У нас есть национальный центр распределения [газа], но это будет международный», — сказал он.

Эрдоган добавил также, что Анкара примет все необходимые меры по обеспечения безопасности строительства, отметив, что предварительные работы в этом направлении уже ведутся.

Эту новость активно обсуждают в Италии, которой теперь, возможно, придётся идти «на поклон» к турецкому лидеру за голубым топливом. Многие наблюдатели при этом указывают не нелогичность действий лидеров ЕС, которые призывают третьи страны присоединиться к антироссийским санкциям, но член НАТО — Турция остаётся в привилегированном положении.

«Значит, у России нам газ покупать нельзя, а вот у Турции российский газ можно, даже если он будет стоит дороже, потому что Эрдогану нужно заплатить процент», — прокомментировал Джильберто П.

«Извините, но получается, покупать российский газ у России нехорошо. Покупать российский газ, но дороже у турок — нормально?» — недоумевает Франческо П.

«Турция входит в НАТО, но её никто не обвиняет в пророссийской политике и тому подобном. Они преследуют только свои интересы, а Европа и США молчат. Кажется, мы единственные неудачники на континенте», — считает Антонио П.

Президент Турции Реджеп Эрдоган с президентом США Джо Байденом и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на саммите НАТО в Мадриде © Официальный сайт президента Турции

«То есть теперь Европа будет зависеть от Турции?» — задаётся вопросом Роберто Б.

Многие пользователи восхищаются турецким лидером, который умудряется усидеть на нескольких стульях сразу.

«Эрдоган — истинный государственный деятель. Занимается своими делами и плевать хотел на мнение США», — пишет Джанкарло П. П.

«Пока мы отправляем оружие Киеву и продолжаем слушаться США и ЕС, Турция преследует свои интересы, расширяет влияние в Средиземном море и собирается вытеснить нас из Ливии», — отметил Стефано С.

«Как жаль, ведь мы могли стать самым большим центром поставок для всего Средиземноморья. Но наши хозяева отказали нам в этой возможности. Поздравляю Драги и спасибо США», — добавил Приско С.

«Интересно, что Турция даст Россия взамен? Никто и ничего не даёт просто так», — интересуется Бруно У.

«Посмотрим теперь, осмелится ЦРУ взорвать и этот газопровод, чтобы продолжать поставлять нам свой газ, который в семь раз дороже российского», — написал Маурицио М.

«Пусть теперь мерзкие спекулянты в голландском хабе обсуждают цены на тюльпаны вместо газа», — заключил Бруно Ч.

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