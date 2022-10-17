Тегеран, , 10:22 — REGNUM Сухопутные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана 17 октября начали проводить военные учения возле границы с Азербайджаном. Об этом сообщает агентство «Ирна».

КСИР

Отмечается, что учения плановые и внесены в годовое расписание. Командующий ВСС КСИР Мохаммад Пакпур сообщил, что в ходе манёвров будет парашютно-вертолетная операция, ночное наступление, боевая операция вертолётов, учения с беспилотниками, возведение моста через реку Аракс, захват путей сообщения и высот.

«Послание данных учений для соседних стран — мир, дружба и укрепление стабильной безопасности, а для врагов — готовность сухопутных КСИР наряду с другими вооружёнными силами Ирана к защите границ страны и ответу на любые угрозы», — сказал Пакпур.

Напомним, Иран с озабоченностью реагирует на обострение отношений между Арменией и Азербайджаном. В сентябре начальник генштаба ВС Ирана Мохаммад Хоссейн заявил, что Тегеран не допустит изменения государственных границ в регионе.