Южно-Сахалинск, , 10:22 — REGNUM На Сахалине семья мобилизованного для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса обратилась к губернатору островного региона Валерию Лимаренко за помощью в ремонте дома, сообщил глава области в своём телеграм-канале.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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В частном доме, в котором живут родители мобилизованного, прохудилась крыша. Специалисты уже провели обследование и составили смету ремонта. В ближайшие дни подрядчик приступит к работам. Также семью обеспечили углём для отопления в зимний период.

«Сейчас семьям наших героев, которые отправились защищать Родину, как никогда нужна наша забота и поддержка. И мы будем оказывать ее до тех пор, пока это необходимо», — отметил Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине 17 октября с Успеновского военного полигона проводили мобилизованных жителей островного региона на фронт спецоперации.