Москва, , 10:26 — REGNUM Долги нефтяной компании «Дульсима», которая находится под наблюдением (первый этап в процедуре несостоятельности), могут вырасти сразу на 53 млрд рублей. Основная часть претензий приходится на «Россельхозбанк». Арбитраж Москвы рассмотрит требование банка 9 декабря 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Помимо заявления АО «Россельхозбанк» на сумму 52 839 421 118,19 рубля, в тот же день суд рассмотрит претензии ПАО «ННГФ» («Нижневартовскнефтегеофизика»). Последнее выставило счёт на 126 736 039,47 рубля.

Напомним, наблюдение в отношении должника было введено в сентябре 2022 года. С соответствующей инициативой выступила инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №2. Истец заявил о долге в размере более 4,144 млрд рублей, пени на более чем 5,56 млрд рублей и штрафы — на сумму более 3,531 млрд рублей.

Вопрос о следующем этапе в процедуре банкротства будет рассмотрен в середине марта 2023 года.