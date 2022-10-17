Анадырь, 17 октября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. На Чукотке продолжается промышленный убой северных оленей — до конца года сельхозпредприятия заготовят более 190 тонн мяса, сообщили в пресс-службе правительства округа.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Торговля олениной

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В первую очередь олениной обеспечат социально значимые учреждения региона.

Так, в Певеке обработано 707 голов, получено более 29 тонн мяса. На убойном пункте возле села Амгуэма работа продолжается, план — более 1,2 тыс. голов. Также до конца декабря обработают 500 голов в селе Айон и 250 оленей — в селе Рыткучи. Там работа начнётся при установлении стабильных минусовых температур.

«С 1 июля мясо оленя вошло в перечень социально значимых продовольственных товаров. Это необходимо для обеспечения доступа населения муниципальных образований к мясной продукции местного производства. Также оленина является традиционным видом питания для большинства жителей округа», — сказали в департаменте сельского хозяйства и продовольствия.

Первую партию оленины от сельхозпредприятия «Амгуэма» уже доставили в Анадырь. Это 7 тонн мяса для реализации в ТЦ «Новомариинский» и 7,7 тонн — для ПК «Полярный». Ожидается доставка более 20 тонн продукции для Провиденского городского округа и Чукотского района.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чукотских оленеводческих хозяйствах началась осеняя корализация оленей. Мероприятие проводится ежегодно в период с сентября по октябрь. В этом году планируется обработать более 144 тысяч оленей против подкожного овода, взять кровь на анализы, а также провести инвентаризацию оленьего поголовья по половозрастным группам.