Стокгольм, 17 октября, 2022, 10:44 — ИА Регнум. За несколько часов до избрания нового премьер-министра Швеции лидер Левых Нуши Дадгостар посетила студию SVT, чтобы прокомментировать процесс смены власти в Швеции.

politik.in2pic.com Лидер «Левых» Нуши Дадгостар

«Мы будем голосовать против Ульфа Кристерссона. Его политика не пойдет на пользу Швеции. Это, пожалуй, самая правая политическая сила, которая приходит к власти в Швеции с момента установления в стране демократии», — предупредила политик.

Она также раскритиковала Соглашение Тидё между Умеренными, Шведскими демократами, Христианскими демократами и Либералами.

«Могу сказать, что в то время, когда многие семьи в Швеции испытывают трудности с оплатой своих счетов, а цены на электроэнергию стремительно растут, — тогда четыре политика просто идут, запираются в замке и соглашаются, что они могут придумать налоговые льготы для людей при больших деньгах, а всеобщее благосостояние вообще там почти не упоминается», — негодует Дадгостар.