Архангельск, 17 октября 2022, 10:58 — REGNUM В южном кластере национального парка «Русская Арктика» за последние 10 лет список орнитофауны увеличился на 11 видов. Увеличение зафиксировано в северной части острова Северный архипелага Новая Земля, Больших и Малых Оранских островов и ряде других. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды России.
На территории национального парка «Русская Арктика» были зафиксированы белоклювая гагара, шипун, шилохвост, кряква, большой крохаль, зимняк, тонкоклювая кайра, серая ворона, деревенская ласточка, теньковка, луговой чекан.
«Динамика говорит о приспособляемости и стремлении видов к распространению на новых территориях. Связано это в том числе с климатическими факторами. К примеру, крякву чаще всего можно наблюдать в водоёмах больших городов. Ранее ее находили на Земле Франца-Иосифа, а сейчас увидели и на Новой Земле», — сказал Иван Мизин, заместитель директора национального парка «Русская Арктика» по научной работе.
Отмечается, что в нацпарке ведётся мониторинг видового разнообразия на постоянной основе, где применяются беспилотные летательные аппараты и автоматические фоторегистраторы. По словам специалистов нацпарка, в настоящее время видовое биологическое разнообразие позвоночных животных в западной части российской Арктики стабильно по численности, однако подвергается процессам изменения и адаптаций к климатическим изменениям.
Как сообщало ИА REGNUM, в Арктике завершились летние полевые исследования популяции белой чайки. Совместная экспедиция Арктического и антарктического научно-исследовательского института и компании «Роснефть» проводилась в северо-восточной части Карского моря.
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