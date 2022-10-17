Архангельск, , 10:58 — REGNUM В южном кластере национального парка «Русская Арктика» за последние 10 лет список орнитофауны увеличился на 11 видов. Увеличение зафиксировано в северной части острова Северный архипелага Новая Земля, Больших и Малых Оранских островов и ряде других. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды России.

Кряква Naturespicsonline.com

На территории национального парка «Русская Арктика» были зафиксированы белоклювая гагара, шипун, шилохвост, кряква, большой крохаль, зимняк, тонкоклювая кайра, серая ворона, деревенская ласточка, теньковка, луговой чекан.

«Динамика говорит о приспособляемости и стремлении видов к распространению на новых территориях. Связано это в том числе с климатическими факторами. К примеру, крякву чаще всего можно наблюдать в водоёмах больших городов. Ранее ее находили на Земле Франца-Иосифа, а сейчас увидели и на Новой Земле», — сказал Иван Мизин, заместитель директора национального парка «Русская Арктика» по научной работе.

Отмечается, что в нацпарке ведётся мониторинг видового разнообразия на постоянной основе, где применяются беспилотные летательные аппараты и автоматические фоторегистраторы. По словам специалистов нацпарка, в настоящее время видовое биологическое разнообразие позвоночных животных в западной части российской Арктики стабильно по численности, однако подвергается процессам изменения и адаптаций к климатическим изменениям.

Как сообщало ИА REGNUM, в Арктике завершились летние полевые исследования популяции белой чайки. Совместная экспедиция Арктического и антарктического научно-исследовательского института и компании «Роснефть» проводилась в северо-восточной части Карского моря.

Читайте также: В Арктике завершены полевые исследования белой чайки