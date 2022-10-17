Мехтарлам, Афганистан, 17 октября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Министр высшего образования правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдул Баки Хаккани во время визита в афганскую провинцию Лагман заявил, что учебные заведения страны приводятся в соответствие с международными стандартами. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

(сс) Olgamielnikiewicz Афганистан

«Но в этом отношении народная поддержка системы, усилия преподавателей и студентов помогут нам ускорить этот процесс», — отметил он.

Заявление прозвучало на фоне того, что большое количество академических и профессиональных кадров покинуло страну после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан.