Барнаул, 17 октября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Более 11 миллионов рублей составил товарооборот субботних ярмарок в Барнауле, сообщает 17 октября телеграм-канал мэрии города. Отмечается также, что 15 октября на площадках работали 246 торговых точек от производителей, фермеров и предприятий Алтайского края.

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР Колбаса

Самым популярным товаром у горожан стали колбасы и деликатесы: их приобрели почти на 2,2 миллиона рублей.

Следующие ярмарки пройдут 22 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября 2022 года товарооборот субботних ярмарок в Барнауле и пригороде составил 2,5 миллиона рублей.

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