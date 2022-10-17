Цюрих, Швейцария, 17 октября, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Работу Национального олимпийского комитета (НОК) Гватемалы приостановил Международный олимпийский комитет (МОК). Об этом 17 октября сообщается на официальном сайте МОК.

Ольга Шклярова ИА REGNUM МОК

Решение вступило в силу 15 октября. Сейчас спортсмены из Гватемалы не могут выступать на соревнованиях под своим национальным флагом, а НОК страны не будет получать финансирование до снятия санкций.

В августе конституционный суд Гватемалы приостановил действие некоторых положений в уставе и регламенте НОК. Из‑за этого организация потеряла право действовать в соответствии с Олимпийской хартией.