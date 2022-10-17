Стокгольм, 17 октября 2022, 10:20 — REGNUM Лидер партии Либералов Йохан Персон не разделяет критику со стороны Марии Лейсснер, бывшего лидера партии. Об этом политик объявил в студии телеканала SVT.

Лидер партии «Либералов» Швеции Йохан Персон
Лидер партии «Либералов» Швеции Йохан Персон
Liberalerna.se

Лейсснер, посетившая студию SVT за несколько минут до Персона, резко раскритиковала Соглашение Тидё. Ее критика заключалась, среди прочего, в том, что теперь Швеция отказывается от обязательства тратить 1% своего ВВП на помощь развивающимся странам и что квота беженцев фактически «убита».

»Я слышу, что говорит Мария, но не разделяю ее взглядов», сказал Персон.

По его словам, Соглашение Тидё, заключенное с Умеренными, Шведскими демократами и Христианскими демократами, — это компромиссы, при которых все партии должны были идти на уступки.

«Хочу подчеркнуть, что либерализм в 2022 году должен ориентироваться на внешнюю и внутреннюю безопасность. Большая угроза свободе в этой стране заключается в том, что людей расстреливают на улицах, вчера вечером чуть не застрелили кого-то у меня дома на моей улице в Эребру», — подчеркнул Персон.

Читайте ранее в этом сюжете: Либералы могут помещать Кристерссону стать премьер-министром Швеции