Стокгольм, , 10:20 — REGNUM Лидер партии Либералов Йохан Персон не разделяет критику со стороны Марии Лейсснер, бывшего лидера партии. Об этом политик объявил в студии телеканала SVT.

Лидер партии «Либералов» Швеции Йохан Персон Liberalerna.se

Лейсснер, посетившая студию SVT за несколько минут до Персона, резко раскритиковала Соглашение Тидё. Ее критика заключалась, среди прочего, в том, что теперь Швеция отказывается от обязательства тратить 1% своего ВВП на помощь развивающимся странам и что квота беженцев фактически «убита».

»Я слышу, что говорит Мария, но не разделяю ее взглядов», — сказал Персон.

По его словам, Соглашение Тидё, заключенное с Умеренными, Шведскими демократами и Христианскими демократами, — это компромиссы, при которых все партии должны были идти на уступки.

«Хочу подчеркнуть, что либерализм в 2022 году должен ориентироваться на внешнюю и внутреннюю безопасность. Большая угроза свободе в этой стране заключается в том, что людей расстреливают на улицах, вчера вечером чуть не застрелили кого-то у меня дома на моей улице в Эребру», — подчеркнул Персон.

Читайте ранее в этом сюжете: Либералы могут помещать Кристерссону стать премьер-министром Швеции