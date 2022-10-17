Канберра, 17 октября, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Прошедшие в текущем году федеральные выборы в Австралии показывают, что в стране нужно корректировать законы о финансировании избирательных кампаний, иначе в ближайшем будущем власть могут получить популисты. Об этом сообщила новостная служба AAP.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Существующие законы требуют, чтобы публично раскрывались только пожертвования на сумму более 14 500 долларов. Правительство Австралии рассматривает возможность снижения этой цифры до 1000 долларов.

Белинда Эдвардс, политолог в Университете Нового Южного Уэльсе, сказала, что Австралия должна быть обеспокоена тем, что богатые люди могут «исказить» политический процесс, добавив, что миллиардер Клайв Палмер мог бы оказать гораздо большее влияние на выборы, если бы он использовал свои ресурсы более эффективно.

«Масштабы, которые мы наблюдаем в США, если мы заглянем вперед на два или три года, и вероятность того, что мы столкнемся с серьезным экономическим спадом, а также контекст более опасной международной обстановки и растущего комплекс социальных вызовов … Короче, риски возникновения опасного популизма действительно очень очевидны», — объяснила политолог.