Мадрид, , 10:16 — REGNUM Пакет мер для перезапуска инициативы по совместным закупкам газа, работу над которым завершает Европейская комиссия, может быть одобрен главами государств и правительств сообщества на саммите в конце этой недели. Об этом 17 октября сообщила испанская газета El País.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что предложение будет носить добровольный характер, но ЕК гарантирует минимальное участие, устанавливая, что 15% мощностей хранилищ стран должны быть заполнены газом, приобретаемым через европейский центральный пункт.

Брюссель указывает, что государства — члены ЕС также спровоцировали рост цен на газ, конкурируя друг с другом из-за поставщиков. Теперь же ЕК предполагает, что ЕС будет лучше вести переговоры с поставщиками, если будут делать закупки совместно. Как уточняет газета, похоже, Брюссель сумел привлечь к инициативе Германию.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время Европейский союз в связи с энергетическим кризисом разрабатывает чрезвычайный механизм по ограничению цен на весь импортируемый газ. По данным газеты Financial Times, планы предусматривают установление максимальной стоимости газа, в соответствии с которой страны ЕС могут совершать операции. Это позволит оказать экстренную помощь государствам в условиях резкого роста цен на природный газ.