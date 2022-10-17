Мадрид, 17 октября, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Пакет мер для перезапуска инициативы по совместным закупкам газа, работу над которым завершает Европейская комиссия, может быть одобрен главами государств и правительств сообщества на саммите в конце этой недели. Об этом 17 октября сообщила испанская газета El País.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Отмечается, что предложение будет носить добровольный характер, но ЕК гарантирует минимальное участие, устанавливая, что 15% мощностей хранилищ стран должны быть заполнены газом, приобретаемым через европейский центральный пункт.

Брюссель указывает, что государства — члены ЕС также спровоцировали рост цен на газ, конкурируя друг с другом из-за поставщиков. Теперь же ЕК предполагает, что ЕС будет лучше вести переговоры с поставщиками, если будут делать закупки совместно. Как уточняет газета, похоже, Брюссель сумел привлечь к инициативе Германию.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время Европейский союз в связи с энергетическим кризисом разрабатывает чрезвычайный механизм по ограничению цен на весь импортируемый газ. По данным газеты Financial Times, планы предусматривают установление максимальной стоимости газа, в соответствии с которой страны ЕС могут совершать операции. Это позволит оказать экстренную помощь государствам в условиях резкого роста цен на природный газ.