Магас, 17 октября 2022, 10:16 — REGNUM Вторая группа резервистов из Ингушетии, призванных в войска в рамках частичной мобилизации, отправилась к месту несения службы. Предварительно они прошли подготовку на территории республики вместе с мобилизованными из других субъектов Юга России и Северного Кавказа, сообщили в пресс-службе главы и правительства Ингушетии.
Отмечено, что бойцы обеспечены всем необходимым обмундированием. Они пообещали выполнить свой долг по защите «малой и большой Родины» и обязательно вернуться.
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