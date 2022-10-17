Магас, , 10:16 — REGNUM Вторая группа резервистов из Ингушетии, призванных в войска в рамках частичной мобилизации, отправилась к месту несения службы. Предварительно они прошли подготовку на территории республики вместе с мобилизованными из других субъектов Юга России и Северного Кавказа, сообщили в пресс-службе главы и правительства Ингушетии.

Мобилизация Телеграм-канал пресс-службы главы РСО-Алания

«Вторая группа мобилизованных отправлена из Ингушетии. Вместе с жителями Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Краснодарского края они прошли подготовку в нашем регионе», — говорится в сообщении.

Отмечено, что бойцы обеспечены всем необходимым обмундированием. Они пообещали выполнить свой долг по защите «малой и большой Родины» и обязательно вернуться.

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