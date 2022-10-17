Москва, 17 октября, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Противостояние с Западом носит характер цивилизационный. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября, об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

Duma.gov.ru Александр Хинштейн

«Россия становится форпостом защиты традиционных ценностей в противовес псевдоценностей, навязываемых Западом», — сказал Хинштейн.

На Западе происходит настоящая ЛГБТ-революция, там буквально сходят с ума, указал парламентарий.

«Поддержка ЛГБТ и трансгендерности преподносится как прогрессивность, инклюзивности общества, это становится новой нормой, сторонники ЛГБТ демонстративно занимают высшие посты в органах власти в США, Европе, это преподносится как исключительный пример толерантности», — отметил депутат Госдумы.

«ЛГБТ — это инструмент гибридной войны», — констатировал Хинштейн.