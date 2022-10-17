Москва, 17 октября, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Более десяти пассажирских автобусов пересекло Крымский мост с момента запуска движения 17 октября. Об этом в телеграм-канале написал заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Крымский мост

«Запустили движение автобусов по Крымскому мосту! За ночь по мосту проехали уже более 10 автобусов», — написал Хуснуллин.

Как сообщало ИА REGNUM, движение пассажирских автобусов через Крымский мост возобновилось 17 октября. Оно было прервано после теракта на мостовом переходе, совершённого 8 октября.