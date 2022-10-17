Канберра, , 10:16 — REGNUM Австралия и Новая Зеландия стремятся увеличить обмен персоналом. Обе страны также намерены «усилить совместный оперативный потенциал вооруженных сил», пишет газета The Guardian.

Тихий океан Magspace.ru

Новость поступила после того, как министр обороны Австралии Ричард Марлес провел встречу со своим коллегой из Новой Зеландии Пени Хенаре в Джилонге. Министры выступили с совместным заявлением, в котором говорится, что они «подтвердили силу оборонного альянса Австралии и Новой Зеландии во все более сложной обстановке безопасности». Потребности островных стран Тихого океана были ключевым вопросом на переговорах.

«Министры обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и подтвердили общее стремление к безопасному, стабильному и процветающему Тихоокеанскому региону. Министры обсудили растущую стратегическую конкуренцию в Тихоокеанском регионе и отметили давнюю традицию совместной работы в прозрачной и консультативной форме для продвижения региональных приоритетов. Правительство Австралии в настоящее время проводит стратегический обзор оборонной политики, в то время как Новая Зеландия также работает над аналогичным обзором. Два министра решили, что официальные лица должны продолжать активно участвовать в нашей соответствующей политике и планировании возможностей», — говорится в заявлении.