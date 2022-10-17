Брюссель, 17 октября, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Примерно 15 человек и организаций могут попасть в санкционный список ЕС в связи с протестами в Иране. Об этом пишет 17 октября испанская газета El País.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

На заседании в Люксембурге 17 октября главы МИД стран Евросоюза обсудят новые санкции против Ирана. Ограничения, включающие запрет на въезд в ЕС и заморозку активов в странах содружества, связаны с нарушением прав человека и подавлением социальных протестов в Иране.

Издание отмечает, что главы дипломатий европейский стран также обсудят предполагаемое использование иранских беспилотников в боевых действиях на территории б. УССР. Беспилотники якобы применяет Россия, в Кремле, как сообщало ИА REGNUM, эти сообщения назвали информационным вбросом.

Введение санкций за предполагаемое использование дронов пока не ожидается.

Как сообщало ИА REGNUM, протесты в Иране вызваны смертью 22-летней курдской девушки Махсы Амини. По официальной версии, она скончалась от сердечного приступа после задержания за неправильное ношение головного платка. В социальных сетях распространена информация об избиении задержанной полицейскими.

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