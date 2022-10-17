Санкт-Петербург, 17 октября, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В ночь с 16 на 17 октября сотрудники петербургского госпредприятия «Пассажиравтотранс» развозили пассажиров пригородного поезда сообщением Луга — Санкт-Петербург, который из-за происшествия прибыл на Балтийский вокзал с опозданием

Дарья Драй ИА REGNUM 7 Балтийский вокзал

«Был оперативно выделен автобус для пассажиров электропоезда, — сообщили в пресс-службе перевозчика. — Пассажиры были доставлены в разные районы города».

По данным «Северо-Западной пригородной пассажирской компании» (СЗППК), которые приводит издание «Фонтанка», задержка произошла из-за травмирования человека грузовым составом в районе станции Сиверская. Из-за этого электропоезд из ЛУги опоздала на 1 час 40 минут.