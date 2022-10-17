Москва, , 10:13 — REGNUM Президент России Владимир Путин дал поручение закрепить в законодательстве полное государственное финансирование фильмов для детей и подростков. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Установленный срок исполнения поручения главы государства — до 30 декабря. К этому сроку необходимо закрепить в законодательстве полное госфинансирование детских и подростковых фильмов.

Также Путин поручил унифицировать понятие «духовно-нравственные ценности» в документах стратегического планирования и ежегодно выделять по 3,9 млрд рублей на проекты по духовно-нравственному воспитанию детей.

Кроме того, глава государства поручил выработать единый подход к преподаванию в школах истории родного края.