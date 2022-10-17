Якутск, 17 октября 2022, 10:19 — REGNUM Министерство здравоохранения Якутии отреагировало открытием нового травмпункта на обращение о больших очередях. Дополнительный врач и ещё одно отделение появилось в Якутске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Центре управления республикой.
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В минздраве признали наличие проблемы и приняли меры. Травматолог начал работать в поликлинике №1.
Как сообщало ИА REGNUM, переломы, растяжения и разрывы связок получили за два дня 95 жителей Якутска. Причиной травм стал гололёд.