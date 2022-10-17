В Якутии открыли дополнительный травмпункт после жалобы в минздрав
Якутск, 17 октября, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Якутии отреагировало открытием нового травмпункта на обращение о больших очередях. Дополнительный врач и ещё одно отделение появилось в Якутске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Центре управления республикой.
Фото КБ № 8 ФМБА России
В больнице
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«В травмпункте на Кирова столпотворение, сезонный всплеск травмированных детей, которые вынужденно стоят в очереди. Прием ведет только один травматолог», — жаловалась жительница Якутска.
В минздраве признали наличие проблемы и приняли меры. Травматолог начал работать в поликлинике №1.
Как сообщало ИА REGNUM, переломы, растяжения и разрывы связок получили за два дня 95 жителей Якутска. Причиной травм стал гололёд.