Иркутск, , 10:12 — REGNUM За прошедшую неделю, с 10 по 16 октября, на территории Иркутской области произошло 54 ДТП, в которых 4 человека погибли, 67 человек получили травмы различной степени тяжести, сообщаетесь телеграм-канал ГУ МВД РФ по региону.

ДТП в Приангарье МВД

С участием водителей, которые находились за рулем транспортных средств в состоянии опьянения, зарегистрировано 4 аварии.

Рейтинг причин ДТП возглавляют: несоответствие скорости конкретным условиям движения — 9; нарушение правил проезда пешеходного перехода — 6; нарушение правил расположения ТС на проезжей части - 6; выезд на полосу встречного движения - 4; неправильный выбор дистанции - 3.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября дорожный инцидент произошел на автодороге Р-255 «Сибирь» в районе моста через реку Ия: 39-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota Passo допустила столкновение с впереди движущейся иномаркой Toyota Corolla. От удара седан отбросило вперед, где еще столкнулись два автомобиля.

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