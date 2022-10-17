Канберра, 17 октября, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Австралийский союз «незаметно» отказался от признания Западного Иерусалима столицей Израиля. Об этом 17 октября пишет газетаTheGuardian.

Иерусалим

Журналисты отмечают, что новое лейбористское правительство Австралии отказалось от формулировок, принятых предыдущим кабинетом министров под председательством Скотта Моррисона после того, как США перенесли свое посольство из Тель-Авива.

Министерство иностранных дел Австралии оставило в силе двухпартийную позицию, согласно которой Австралия «привержена решению о создании двух государств, при котором Израиль и будущее палестинское государство сосуществуют в условиях мира и безопасности в пределах международно признанных границ».